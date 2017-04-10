Десять дизайнеров интерьера пострадали от лже-подполковника МВД в Екатеринбурге

Одна из потерпевших рассказала, что ей позвонил мужчина, который назвался подполковником Нестеровым. Он разговаривал очень уверенно, предложил сделать проект для кабинета в МВД, назначил встречу в областном ГАИ.

Перед встречей злоумышленник позвонил женщине и слезно попросил ее купить коньяк для важного чина, так как он сам не успевает. Через некоторое время злоумышленник вновь позвонил доверчивой гражданке и попросил приобрести несколько карт оплаты мобильной связи. Якобы всему руководству сегодня будут дарить конфискованные Айфоны.

Как пишет Е1, еще позже лже-правоохранитель обратился к дизайнеру с просьбой пополнить баланс телефона его подчиненных. Каждый раз мужчина замечал, что нужно сохранить чеки, и у потерпевшей не возникало никаких сомнений.

Когда женщина приехала на встречу в ГАИ, выяснилось, что такого человека там нет, а она уже десятая, попавшаяся на удочку мошенника. Женщина написала заявление в полицию. Всего на злоумышленника она потратила около пяти тысяч рублей.