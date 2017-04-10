Глухонемой женщине из Алапаевска не предоставили сурдопереводчика на суде по лишению ее родительских прав
10 апреля 2017, 09:30Общество
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Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту изъятия у глухонемой жительницы Алапаевска шестерых детей.
Сюжеты: Алапаевск
Как сообщает «РИА Новости», накануне в Алапаевске состоялся судебный процесс, где было принято решение забрать у женщины детей и поместить их в детский дом.
Однако, как стало известно СМИ, на суде женщине не был предоставлен сурдопереводчик, чем было нарушено ее право на участие в судебном процессе.
В прокуратуре пояснили, что будет проведена проверка, и после нее надзорное ведомство вынесет соответствующее процессуальное решение.
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