Коллекционер из Эстонии сохранил у себя на ферме танк Т-34-85 производства УВЗ

Танк в 1984 году был установлен на постамент в городе, где живет коллекционер. Однако позже городскими властями было принято решение избавиться от машины. Лыхмус пожалел танк и выкупил его для личной коллекции.

Микк разместил бронемашину у себя на хуторе и начал изучать историю приобретенного экспоната. Ему удалось найти сведения о том, что танк принимал участие в историческом сражении на Эльбе в 1945 году.

Коллекционер восхитился тем, какой путь проделала машина, и решил показать танк обществу. Сейчас ценный экземпляр находится на выставке в Эстонском авиационном музее, а специалисты уверены, что бронемашину можно отремонтировать и поставить на ход.