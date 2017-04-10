Коллекционер из Эстонии сохранил у себя на ферме танк Т-34-85 производства УВЗ
10 апреля 2017, 13:25Общество
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Эстонский коллекционер Микк Лыхмус обратился в Музейно-выставочный комплекс УВЗ с сообщением, что в его коллекции есть танк Т-34-85, произведенный на УВЗ в 1944 году.
Танк в 1984 году был установлен на постамент в городе, где живет коллекционер. Однако позже городскими властями было принято решение избавиться от машины. Лыхмус пожалел танк и выкупил его для личной коллекции.
Микк разместил бронемашину у себя на хуторе и начал изучать историю приобретенного экспоната. Ему удалось найти сведения о том, что танк принимал участие в историческом сражении на Эльбе в 1945 году.
Коллекционер восхитился тем, какой путь проделала машина, и решил показать танк обществу. Сейчас ценный экземпляр находится на выставке в Эстонском авиационном музее, а специалисты уверены, что бронемашину можно отремонтировать и поставить на ход.
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