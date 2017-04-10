Многодетные семьи Свердловской области получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий
10 апреля 2017, 12:30Общество
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Многодетные семьи Свердловской области, стоящие в очереди на получение соцвыплат на улучшение жилищных условий в 2017 году, смогут приобрести себе жилье на первичном рынке или заключить договор на строительство частного дома. На официальном сайте администрации области сообщается, что все адресаты получили социальную выплату.
В минувшем году 360 семей уже смогли применить соцвыплаты по назначению.
Все счастливые семьи поблагодарили Фонд жилищного строительства и заметили, что выплаты они получили в срок, трудностей не возникло.
Отметим, что реализация программы находится на контроле у губернатора области. Размер пособия зависит от количества членов семьи. Так, например, семья из трех человек получает пособие в размере 30% от стоимости жилья в регионе.
За период действия жилищной программы, улучшить условия проживания смогли уже более 3 тыс. семей.
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