Многодетные семьи Свердловской области получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий

В минувшем году 360 семей уже смогли применить соцвыплаты по назначению.

Все счастливые семьи поблагодарили Фонд жилищного строительства и заметили, что выплаты они получили в срок, трудностей не возникло.

Отметим, что реализация программы находится на контроле у губернатора области. Размер пособия зависит от количества членов семьи. Так, например, семья из трех человек получает пособие в размере 30% от стоимости жилья в регионе.

За период действия жилищной программы, улучшить условия проживания смогли уже более 3 тыс. семей.