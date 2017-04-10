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Новые торгово-развлекательный центр и коттеджный поселок появятся в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые торгово-развлекательный центр и коттеджный поселок появятся в Нижнем Тагиле

10 апреля 2017, 16:40Общество
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