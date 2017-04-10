Новые торгово-развлекательный центр и коттеджный поселок появятся в Нижнем Тагиле

Планы новых крупнейших построек в Нижнем Тагиле обсудили на градостроительном совете. Во время заседания совета были представлены проекты новых торгово-развлекательного центра и коттеджного поселка.

ТРЦ планируется построить на Свердловском шоссе. Ранее уже были реализованы проекты по строительству трех объектов данного плана – два торговых комплекса и магазин строительных и отделочных товаров. В IV очереди – постройка нескольких ресторанов, кинотеатр с шестью кинозалами, детский парк развлечений. В настоящее время на месте производится инженерная подготовка территории под строительство. В мае-июне 2018 года объект площадью 12 000 кв. м. вступит в эксплуатацию.

Также на заседании градостроительного совета обсуждался проект застройки коттеджного поселка на границах улиц Алтайской, Советской, Боровой и Ленинградского проспекта. Там появятся жилые застройки в виде небольших коттеджей и 2-этажных таунхаусов. Реализация данного проекта начнется после согласования вопросов землепользования.

Был предложен еще один некоммерческий проект - лекториум под открытым небом. Его концепцию предложил общественный деятель Сергей Партин. Данный объект, по замыслу организаторов, может стать местом проведения лекций, семинаров различной направленности и центром притяжения творческих людей со всего города.

Интересной деталью данной инициативы является то, что элементы обустройства лекториума – диваны, столы, скамьи – предлагается изготовить из строительных поддонов. Это и экономично, и удобно в сборке.

Пока для данного объекта не подобрано место. Сергей Носов поручил начальнику управления архитектуры в течение месяца подобрать для этого удобную и подходящую площадку, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.