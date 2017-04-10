Обматерил фельдшера: прохожие в Нижнем Тагиле вызвали скорую лежащему мужчине, а тот оказался буйным пьяницей (ФОТО, ВИДЕО)

СМИ регионального и федерального уровня регулярно поднимают такую тему, как равнодушие окружающих. Социальные эксперименты, в которых проверяется реакция прохожих на человека, которому стало плохо на улице, набирают на Youtube миллионы просмотров и становятся причинами бурного обсуждения в социальных сетях.

Равнодушны ли жители Нижнего Тагила? Как они реагируют на человека, лежащего не земле? Вызывают ли они скорую? Всегда ли нужно беспокоить медиков, а может, это работа полиции?

Ответы на эти вопросы пришлось найти журналисту TagilCity.ru после совершенно случайного эпизода, произошедшего с ним в субботу утром.

8 апреля во время утренней прогулки журналист TagilCity.ru вместе с другими случайными прохожими увидел лежащего на тротуаре опрятно одетого мужчину. Попытки привести мужчину в чувство дали определённый результат. На вопрос плохо ли ему - тот ответил утвердительно. После чего каждый из трёх случайных прохожих попытался связаться с диспетчером скорой помощи.

Повезло только журналисту TagilCity.ru. После нескольких попыток связь была установлена, с диспетчером были оговорены обычные формальности, вроде личных данных звонящего и предполагаемого возраста пациента, а затем был обещан приезд бригады медиков. Спустя десять минут неотложка действительно появилась. Из неё вышла фельдшер – Дарья. Всё, что происходило в дальнейшем, журналист TagilCity.ru снимал на видео.

На 0:45 герой отказывается от госпитализации и просит проводить его до дома. На 0:55 он падает при попытке уйти домой без посторонней помощи. На 1:25 фельдшер пытается выяснить много ли пациент пил (дней). До 2:30 фельдшер и журналист сопровождают пьяного мужчину до подъезда. После чего тот заявляет, что это не его дом. Затем не без помощи садится на скамейку.

В конце видео мужчина заявляет, что помощь медиков ему не нужна и матом посылает сопровождавших его людей. Последние кадры запечатлели красноречивый взгляд на неблагодарного пациента фельдшера Дарьи.

После этого мужчина, которому оказалось вовсе не плохо, а слишком хорошо (поскольку он даже не мог идти самостоятельно), был вновь предоставлен своей судьбе. Фельдшер уехала с экипажем, журналист ушёл по своим делам.

Как говорят сами медики, такие пациенты, увы, не редки в их практике.

Самый пик вызовов скорой для таких граждан приходится на пятницу. Особенно ситуация обостряется с наступлением тепла. Многие граждане даже не удосуживаются подойти к таким людям, сразу звоня в скорую, так делать не нужно анонимно рассказала журналистам TagilCity.ru сотрудница Городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила.

Но что же делать в таком случае сознательным гражданам? К кому обращаться? Напомним, летом 2015 года TagilCity.ru посвятил большую публикацию опасности, которую представляют для себя и окружающих люди, утратившие человеческий облик из-за злоупотребления алкоголем.

Как объяснили медики, в зависимости от ситуации, такими гражданами может заниматься как полиция, так и скорая помощь.

Прежде всего, нужно подойти и убедиться, что лежащему на улице человеку нужна скорая. Если он не отзывается на голос, можно пошевелить его. Если в ответ на вопрос о том, нужна ли ему помощь, вы слышите мат или, что он тут отдыхает, этого человека нужно передавать полиции. Если же лежащий человек без сознания, имеет видимые травмы и увечья, если наблюдаются посинение, рвота или судороги – обязательно нужно вызывать скорую помощь объяснила журналистам TagilCity.ru сотрудница Городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила.