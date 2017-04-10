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Обматерил фельдшера: прохожие в Нижнем Тагиле вызвали скорую лежащему мужчине, а тот оказался буйным пьяницей (ФОТО, ВИДЕО)
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Обматерил фельдшера: прохожие в Нижнем Тагиле вызвали скорую лежащему мужчине, а тот оказался буйным пьяницей (ФОТО, ВИДЕО)

10 апреля 2017, 17:55ОбществоПавел Щербина
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