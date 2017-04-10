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Приходилось спать на балконе: больше полугода жильцы одной из квартир в Нижнем Тагиле ждали ремонта шумящей в подвале трубы (ФОТО, ВИДЕО)
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Приходилось спать на балконе: больше полугода жильцы одной из квартир в Нижнем Тагиле ждали ремонта шумящей в подвале трубы (ФОТО, ВИДЕО)

10 апреля 2017, 16:50ОбществоДенис Таратонов
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