Приходилось спать на балконе: больше полугода жильцы одной из квартир в Нижнем Тагиле ждали ремонта шумящей в подвале трубы (ФОТО, ВИДЕО)

В нашем доме с сентября очень сильно гудит труба. Гудит так, что невозможно находиться в квартире, а ночью это просто сплошной ад. Сейчас спальню используем как кладовку, а спим теперь на балконе. Муж первый туда ушел, я за ним рассказала в конце марта редакции TagilCity.ru тагильчанка Наталья.

Когда низкочастотный шум только начал беспокоить жильцов, Наталья обратилась в управляющую компанию. Однако там сообщили, что труба транзитная и резонирует, скорее всего, из-за неполадок снаружи дома, а значит не находится в зоне ответственности управляющей компании:

Это транзитная трасса. Она не состоит на чьём-либо балансе. Видимо, за пределами дома произошла авария, поэтому появился шум. Это не зона ответственности управляющей компании. Решается вопрос, кто её должен ремонтировать. Были комиссии от администрации и «Водоканала-НТ». Этот вопрос решается уже несколько месяцев подтвердили слова тагильчанки в управляющей компании «Смирана».

Издаваемый трубой звуки.

В ноябре Наталья обратилась в администрацию города, откуда ей пришел ответ, что после обследования транзитной трассы и подтверждения наличия технических шумов в адрес «Водоканала» было направлено письмо о принятии мер по изоляции трубы. Вся эта деятельность сопровождалась работой нескольких комиссий и томительным ожиданием результатов со стороны жителей пострадавшей квартиры:

С момента обнаружения этой проблемы я ходила в управляющую компанию практически как на работу. Каждый раз я слышала разные ответы. Например, что они не знают, чья это труба. Потом нашли чья, но мешали декабрьские и январские морозы. Приходили комиссии по два, три и даже десять человек. Но ни разу нас не оповестили о результатах проверки этих комиссий рассказала Наталья.

Только недавно, уже после того как тагильчанка обратилась в прокуратуру, ситуация разрешилась. Совместными усилиями коммунальные службы всё же починили шумную трубу:

Ремонт сделали 7 апреля, в пятницу. Аварийная ситуация была за пределами дома. Мы поменяли участок трубы внутри дома, а «Водоканал» от колодца до стены дома. Теперь «Водоканал» должен будет произвести благоустройство территории — восстановить повреждённый асфальт сообщила 10 апреля Ирина Смирнова, генеральный директор УК «Смирана» в Нижнем Тагиле.

Как рассказала Наталья, ремонт помог, в квартире наконец-то установилась долгожданная тишина.