Сергей Стиллавин становится трейдером

Сергей Стиллавин:

Менять свою жизнь, когда тебе уже за 40 лет, поступок настоящего мужика. Я эту фразу как мантру повторял каждый раз, когда появлялись сомнения в реальности моей затеи. Если кто не в курсе, еще раз расскажу. Я заключил пари с компанией Телетрейд. Их специалисты заявили, что могут научить меня зарабатывать на валютном рынке, несмотря на то, что экономического образования у меня ноль. По условиям спора, если я так и не освою Форекс, эти всезнайки из Телетрейда выплатят мне 50 тысяч рублей.

Авантюра хоть и беспроигрышная, но из зоны комфорта пришлось вылезти. Зато азарт появился сразу. Судьба подбросила шанс изменить жизнь, а подарки от этой капризной барышни отвергать просто опасно.

И я начал учиться. Больше всего боялся, что трейдеры будут говорить на своем «птичьем» языке, а я - хлопать глазами и для приличия говорить «угу». Но оказалось, люди они с фантазией и образным мышлением, в результате я сам не заметил, как стал умнеть.

Основы теории были освоены, пришло время применить все на практике. Чтобы не спустить свои деньги, новичкам вроде меня советуют сначала потренироваться на «котиках», в смысле на демо-счете.

Никаких специальных агрегатов или летательных аппаратов для торговли на Форекс не надо. Нужен компьютер, планшет или смартфон. На любой гаджет можно установить торговый терминал. Я решил «завинтить» его сразу и на компьютер, и на телефон. Устанавливается Meta Trader 4 не сложнее любой игрушки. Красные и синие цифры в одном разделе, графики с кривыми в другом. А вот раздел «Торговля», надо посмотреть. «Баланс 100 000». Мелочь, думаю, а приятно! Потом выяснилось, что это $100 тысяч, а не рублей. Еще приятнее. Правда, деньги это не настоящие. Зато с их помощью можно участвовать в реальных торгах. С другой стороны, даже если деньги ненастоящие, рисковать всей суммой сразу тоже не хотелось. Из теории я знал, что существует такое понятие, как кредитное плечо - это деньги, который брокер дает трейдеру на время сделки. И где оно? Оказалось, все просто. Выставляю сумму $1000, кредитное плечо 1 к 50. Хотя оптимальный размер плеча 1 к 100, делились опытом специалисты. В итоге, к моей $1000 брокер накидывает свой кредит, и получается $50 тысяч. Смысл кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдеру заработать большую прибыль имея небольшой депозит. Одно дело купить евро на $1000, и заработать при росте курса, например, $10. И совсем другое, если изначальное вложение было в 50 раз больше, а значит и прибыль не $10, а уже $500.

Ну, поехали. Вот котировки пары EUR/USD, то бишь, евро/доллар. Цена одной валюты всегда выражается в другой - помнил я из уроков. Надо понять, будет ли евро дорожать, или нет. На графиках творился, простите, какой-то «расколбас». Курс евро менялся каждую секунду - вверх, вниз. Оказалось, в этот самый момент выступал глава Европейского ЦБ Марио Драги. Рынок отыгрывал каждое слово! Торговля на новостях самая азартная, но и реагировать надо быстро, вспомнил я наставления моих учителей.

Попробуй купить сейчас евро посоветовали мне консультанты.

Но я хотел разобраться в деталях, и быть ко всему готовым. Вот значок «Sell» - продавать, «Buy» - покупать. Посмотрел еще раз новости… а тут!

Курс евро вырос, если бы купил сразу, сейчас заработал бы $200 издевались консультанты, показывая на курс.

200 баксов за 2 минуты! Вот это скорости.

Надо покупать. И я купил евро по курсу 1,0560. Взгляд метался с котировок на новости и обратно. Евро дешевел. Цифры были красными. Я уже проиграл $100. На эти деньги красивую девушку можно было бы шампанским угостить…

Надо закрывать сделку грыз я ногти.

А вот панику устраивать точно не надо успокаивали консультанты.

$100 убытка неожиданно превратились в $50. Потом в $70… Потом в 0! Я от радости аж подпрыгнул. И тут нарисовалась прибыль $20!

Все, закрываемся, на сегодня хватит! -- взмолился я.

Закрыли сделку. Деньги кредитного плеча автоматически вернулись брокеру. У меня осталась $1000, которую я ставил изначально, плюс $20.