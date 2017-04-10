Скоростная доставка суши: мифы и реальность.

Для справки:

Торговая марка «Харакири» на рынке с 2003 года, одна из первых, кто начал заниматься профессиональной доставкой суши в России. За годы работы технологии приема и выполнения заказов отработаны почти до совершенства.

«Харакири» - это:

региональный call-центр с 70 телефонными линиями, который работает круглосуточно и обслуживает заказы российских городов, в том числе крупнейших – Новосибирска и Екатеринбурга, а также Барнаула и Пензы. Теперь эта служба доставки появилась и в Нижнем Тагиле

постоянная бесперебойная связь между call- центром и всеми производственными цехами

более 200 постоянно работающих водителей-доставщиков по всем городам.

Мифы и правда о скоростной доставке суши.

Когда вы слышите о доставке готовых блюд за 45 минут, и при этом говорят, что еду приготовили только после вашего заказа, то ваши сомнения вполне закономерны – разве возможно приготовить сложные и качественные блюда, и еще и успеть их доставить в такой короткий срок? Наверняка блюда готовятся заранее и хранятся в лучшем случае в холодильнике, думается многим.

Представители торговой марки «Харакири» попытались развеять несколько мифов о скоростной доставке суши.

Миф № 1: На приготовление суши требуется много времени, и невозможно так быстро приготовить и доставить!

Правда:

Если готовить суши «с нуля» - это довольно длительный процесс. Только приготовление риса для роллов (варка, маринование) занимает больше часа. А ведь еще делается нарезка продуктов для начинки, приготовление соусов. Но на профессиональной кухне все организовано по-другому. Процесс максимально технологически настроен, и каждый занимается своим делом. Рисовары готовят рис, сушисты катают роллы, заготовщики нарезают ингредиенты для блюд. При правильной постановке процесса, в суши-цехе на приготовление порции роллов у опытного сушиста уходит от 1 до 3 минут.

Миф № 2: Все блюда готовятся заранее, и, если заказ приготовили и доставили быстро, значит, он плохого качества!

Правда:

Суши и роллы – это не тот продукт, который может храниться после приготовления. Чем раньше это блюдо попадает на стол, тем оно вкуснее. В процессе хранения у роллов ухудшаются вкус и внешний вид, размокают и лопаются водоросли нори, рис подсыхает, заветривается начинка, и по этим признакам всегда можно определить время приготовления каждой порции. В «Харакири» все блюда готовятся только под заказ – это твердое правило и принципиальная позиция. Так что быстрая доставка и качественные блюда – это не миф.

Миф № 3: бесплатные заказы- это обман и не более, чем рекламный ход

Правда:

Когда вы, оформив заказ, кладете трубку, в ту же секунду он распечатывается на столе у сушиста, который должен его приготовить, вне зависимости от того, где этот сушист находится. А в это же время водитель-доставщик уже стоит в ожидании, когда он сможет этот заказ забрать, не желая опоздать и отдать его бесплатно.

Ну что здесь сказать - давайте проверим новую доставку на скорость! А лучший способ сделать это – оформить заказ и засечь время!

Подробные условия акции на www.xarakiri.ru

Срок действия акции с «10» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г.

Служба доставки «Харакири»

тел. 379-777

ИП Ловыгин М.А.

ОГРНИП 317665800032437, ИНН 662314800574

622016, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 22