Вместо RAE в Нижнем Тагиле будут праздновать День танкиста

Нижний Тагил часто называют Танкоградом. Ранее выставка вооружения была визитной карточкой города, а сейчас, когда обсуждается перенос события в Подмосковье , минпромторг видит перспективную замену этого события - празднование в Нижнем Тагиле Дня танкиста на федеральном и международном уровнях.

В нашем городе очень широко отмечается День металлурга - это всегда общегородской праздник, с концертом и фейерверком. В связи с этим пришла мысль также широко отмечать в Нижнем Тагиле и День танкиста - ведь у нас есть «Уралвагонзавод» и много других оборонных предприятий в стране, нам будет что показать, а у города есть все ресурсы для принятия гостей и проведения мероприятия такого уровня! -- считает Сергей Носов.