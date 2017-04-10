Вместо RAE в Нижнем Тагиле будут праздновать День танкиста
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России, предложил альтернативу Russia Arms Expo - отмечать в Нижнем Тагиле День танкиста.
Нижний Тагил часто называют Танкоградом. Ранее выставка вооружения была визитной карточкой города, а сейчас, когда обсуждается перенос события в Подмосковье, минпромторг видит перспективную замену этого события - празднование в Нижнем Тагиле Дня танкиста на федеральном и международном уровнях.
В нашем городе очень широко отмечается День металлурга - это всегда общегородской праздник, с концертом и фейерверком. В связи с этим пришла мысль также широко отмечать в Нижнем Тагиле и День танкиста - ведь у нас есть «Уралвагонзавод» и много других оборонных предприятий в стране, нам будет что показать, а у города есть все ресурсы для принятия гостей и проведения мероприятия такого уровня! -- считает Сергей Носов.
Напомним, на минувшей неделе Сергей Носов побывал в Москве. Вероятно, там он пообщался и с Денисом Мантуровым. Ранее судьбу RAE с мэром Нижнего Тагила обсуждал и Эдуард Россель: экс-губернатор Свердловской области предлагал главе города обсудить сохранение выставки с министром Мантуровым. Общение с федеральным министром, по мнению Сергея Носова, вести должны все-таки региональные власти - для соблюдения субординации.
Однако, судя по озвученному накануне Денисом Мантуровым решению, обмен идеями между ним и главой местного муниципалитета все-таки состоялся и возымел успех: в Нижнем Тагиле все равно будет проходить демонстрация военной техники - событие международного уровня.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru