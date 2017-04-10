Житель Кировграда забрал забытые в лотке банкомата чужие деньги и попал под суд

Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, в декабре минувшего года в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что сняла деньги в банкомате в торговом центре, однако поспешила и оставила их в лотке. Через пару минут, вернувшись, она их там уже не обнаружила.

Потерпевшая рассказала, что пропали 4 тыс. руб. и она предполагает, что их забрал мужчина, внешность которого она запомнила. Он стоял за ней в очереди к банкомату.

Посмотрев записи с видеокамер, правоохранители подтвердили догадку женщины и объявили мужчину в розыск. Им оказался 35-летний местный житель. Он признался, что не имел злого умысла, деньги потратил на личные нужды. Ущерб потерпевшей он возместил, однако не смог избежать уголовного дела.

Материалы переданы в суд, мужчину будут судить по статье «Кража».