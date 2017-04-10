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Житель Кировграда забрал забытые в лотке банкомата чужие деньги и попал под суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Кировграда забрал забытые в лотке банкомата чужие деньги и попал под суд

10 апреля 2017, 10:25Общество
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