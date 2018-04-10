+12
Свердловская область
Нижний Тагил
+12
ночь: +8
утро: +7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.37 + 3.8
EUR 76.85 + 4.97
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

1 миллиард просмотров в сутки собирается на «Рекомендациях» Вконтакте

10 апреля 2018, 21:10Добавить новость
деньги,работа,Россия,сайт,вконтакте,социальная сеть,соцсеть,рекомендации
Раздел «Рекомендации» в социальной сети Вконтакте каждый день собирает 1 миллирад просмотров.

По словам управляющего директора социальной сети Андрея Рогозова, такие результаты достигнуты благодаря непрерывному совершенствованию определения пользовательских интересов. Сотни тысяч посетителей Вконтакте создают миллионы уникальных только для этой соцсети постов.

«Рекомендации» были представлены официально осенью 2017 года. Наиболее интересные авторы наделяются специальной отметкой - огнем Прометея, что даст повышенный охват.

В декабре 2017 года сообщества сети заработали более четверти миллиарда рублей, это означает, что общая годовая выручка создателей интересного контента выросла вдвое. На сотню крупнейших сообществ уходит меньше 20% дохода. Связано это с тем, что на площадке зарабатывают группы разной численности.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Групповые денежные переводы стали доступны для пользователей «ВКонтакте» (ФОТО)
1 марта, 07:00
0 0
«ВКонтакте» подарит российским предпринимательницам полмиллиона рублей
8 марта, 09:00
0 0
Тагильчане помогут детской поликлинике на Вагонке стать «бережливой»
3 апреля, 08:30
4 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 38
Подписаться на новости