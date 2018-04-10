Бывшие инспекторы ДПС Екатеринбурга получили 8 лет колонии за взятку в 12 тыс. рублей

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга признал виновными в получении взятки бывших инспекторов ДПС Александра Табачкова и Дениса Сташкина.



27 мая 2017 года в районе 10 часов утра на улице Победы инспекторы увидели месте парковки для инвалидов автомобиль Daewoo Nexia.





Далее инспекторы, взяв у водителя паспорт, уехали с парковки на улицу Краснофлотцев. Там произошла передача денег - обвиняемые приняли от водителя иномарки 12 тысяч рублей, позволив уйти от наказания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.