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Новости Нижнего Тагила

Бывшие инспекторы ДПС Екатеринбурга получили 8 лет колонии за взятку в 12 тыс. рублей

10 апреля 2018, 14:10Добавить новость
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Бывшим сотрудникам ДПС Екатеринбурга вынесен приговор за получение взятки в размере 12 тысяч. Обвиняемые получили наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, запрет на работу в правоохранительных органах на 3 года и штраф 100 тысяч рублей.

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга признал виновными в получении взятки бывших инспекторов ДПС Александра Табачкова и Дениса Сташкина.

27 мая 2017 года в районе 10 часов утра на улице Победы инспекторы увидели месте парковки для инвалидов автомобиль Daewoo Nexia.

Далее инспекторы, взяв у водителя паспорт, уехали с парковки на улицу Краснофлотцев. Там произошла передача денег - обвиняемые приняли от водителя иномарки 12 тысяч рублей, позволив уйти от наказания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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