Фирма «Территория права» в Екатеринбурге удержала 133 тыс. руб. без согласия клиентов

Юристы компании «Территория права» в Екатеринбурге отсудили за ДТП 240 тыс. рублей, однако пострадавшие получили лишь 107 тыс. рублей.

Компания работает с 2012 года и позиционирует себя лидером на рынке юридических услуг в Свердловской области.Оформлена компания «Территория права» на Наталью Боровлеву, но руководит ею Алексей Боровлев. Ранее он работал заместителем прокурора Нагайбакского района Челябинской области, однако в 2012 году был осужден за мошенничество и получил 3 года лишения свободы условно.



В 2017 году представитель компании подошел в отделе ГИБДД Екатеринбурга к попавшему в ДТП Ярославу Мушиманскому с предложением оформить договор об оказании услуг на 15 тыс. рублей за юридическую помощь в суде. Мужчина согласился. При подписании документа там не была указана сумма за услуги фирмы, но юристы сказали, что договор предварительный, чтобы им не потерять клиента. Также они сообщили, что заключат с клиентом новый договор с конкретной суммой за их услуги, когда пройдет экспертиза и окончательная сумма ущерба будет установлена. Позднее стороны подписали еще один договор, в котором общая стоимость услуг равнялась 15 тыс. руб. Также мужчину попросили выдать компании нотариально заверенную доверенность, чтобы юристы фирмы могли действовать в его интересах.



После выигранного суда Ярославу пришлось несколько раз звонить в фирму: трубку то не брали, то сбрасывали вызов. Страховое возмещение он получил спустя год, в декабре 2017-го. Сумма оказалась неполной: 107 тысяч без расходов на юристов, без оплаты экспертизы. Решение суда сотрудники фирмы показывать отказались.



Только когда мужчина обратился к другим юристам, он узнал, что его страховая выплата составила 240 тыс., а «Территория права» удержала 133 тысячи в качестве платы за свои услуги согласно первому договору. Жена Ярослава нашла еще 15 автовладельцев, пострадавших от действий фирмы по всей Свердловской области.



По словам клиентов «Территории права», автомобилисты пытаются расторгнуть заключенные договоры, но компания грозит клиентам штрафами, сообщает 66.ru.