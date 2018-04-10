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Новости Нижнего Тагила

Группа квартирных мошенников действовала на территории Первоуральска и Екатеринбурга

10 апреля 2018, 06:05Добавить новость
деньги,Екатеринбург,мошенничество,полиция,проверка,Свердловская область,уголовное дело,квартиры,жилплощадь,Первоуральск
На территории Первоуральского городского округа пресечена деятельность преступной группы, которая занималась мошенничествами с квартирами. В результаты работы оперативников удалось «освободить» местного жителя, который переписал жилплощадь на преступников.

На территории Первоуральска и Екатеринбурга действовала группа лиц, промышлявшая мошенничеством с квартирами. Подозреваемые, по версии следователей, применяли различные формы воздействия на хозяев жилой площади и те, в итоге, переписывали собственность на преступников.

Собранные материалы в отношении членов группы представители МВД направили в суд для избрания меры пресечения. Двое из фигурантов арестованы и помещены под стражу в СИЗО. Ещё двое до судебного разбирательства будут находиться под домашним арестом, -- сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.


В ходе следственных мероприятий стало известно, что возглавлял группу житель Первоуральска. Правоохранительным органам предстоит установить точное количество пострадавших и оценить нанесённый ущерб.

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