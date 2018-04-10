Группа квартирных мошенников действовала на территории Первоуральска и Екатеринбурга

На территории Первоуральска и Екатеринбурга действовала группа лиц, промышлявшая мошенничеством с квартирами. Подозреваемые, по версии следователей, применяли различные формы воздействия на хозяев жилой площади и те, в итоге, переписывали собственность на преступников.





Собранные материалы в отношении членов группы представители МВД направили в суд для избрания меры пресечения. Двое из фигурантов арестованы и помещены под стражу в СИЗО. Ещё двое до судебного разбирательства будут находиться под домашним арестом, -- сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



В ходе следственных мероприятий стало известно, что возглавлял группу житель Первоуральска. Правоохранительным органам предстоит установить точное количество пострадавших и оценить нанесённый ущерб.