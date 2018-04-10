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Новый отдел СКР открылся в Екатеринбурге после отставки Задорина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый отдел СКР открылся в Екатеринбурге после отставки Задорина

10 апреля, 11:35Общество
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