Новый отдел СКР открылся в Екатеринбурге после отставки Задорина

Отдел криминалистического сопровождения по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений на территории УрФО открылся в столице Урала.

Специалисты отдела будут оказывать содействие региональным следственным управлениям в расследовании преступлений. Работа нового отдела позволит активно использовать новые образцы кримтехники и новые методики по расследованию преступлений, сообщает «Уралинформбюро».

Напомним, что 6 апреля Владимир Путин снял с должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина.