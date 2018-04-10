Новый отдел СКР открылся в Екатеринбурге после отставки Задорина
10 апреля, 11:35Общество
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9 апреля в Екатеринбурге открылся новый отдел СКР после отставки Валерия Задорина.
Сюжеты: Екатеринбург
Отдел криминалистического сопровождения по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений на территории УрФО открылся в столице Урала.
Специалисты отдела будут оказывать содействие региональным следственным управлениям в расследовании преступлений. Работа нового отдела позволит активно использовать новые образцы кримтехники и новые методики по расследованию преступлений, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, что 6 апреля Владимир Путин снял с должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина.
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