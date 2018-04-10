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Новости Нижнего Тагила

Новый отдел СКР открылся в Екатеринбурге после отставки Задорина

10 апреля 2018, 11:35Добавить новость
Екатеринбург,Валерий Задорин,отставка,СКР,следственный комитет,отдел,криминалистическое сопровождение,преступления,Задорин
9 апреля в Екатеринбурге открылся новый отдел СКР после отставки Валерия Задорина.

Отдел криминалистического сопровождения по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений на территории УрФО открылся в столице Урала.

Специалисты отдела будут оказывать содействие региональным следственным управлениям в расследовании преступлений. Работа нового отдела позволит активно использовать новые образцы кримтехники и новые методики по расследованию преступлений, сообщает «Уралинформбюро».

Напомним, что 6 апреля Владимир Путин снял с должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина.

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