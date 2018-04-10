Новый отдел СКР открылся в Екатеринбурге после отставки Задорина

9 апреля в Екатеринбурге открылся новый отдел СКР после отставки Валерия Задорина.

Отдел криминалистического сопровождения по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений на территории УрФО открылся в столице Урала.





Специалисты отдела будут оказывать содействие региональным следственным управлениям в расследовании преступлений. Работа нового отдела позволит активно использовать новые образцы кримтехники и новые методики по расследованию преступлений, сообщает «Уралинформбюро».



Напомним, что 6 апреля Владимир Путин снял с должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина.