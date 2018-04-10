Подозреваемый в смерти Головко тагильчанин переведен обратно в СИЗО
10 апреля, 17:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
10 апреля областной суд удовлетворил апелляционную жалобу Екатерины Головко и отменил решение Нижнетагильского суда о домашнем аресте Егора Ялунина. Подозреваемого поместят обратно в СИЗО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Позднее также состоятся заседания об изменении меры пресечения другим подозреваемым в смерти Станислава Головко - Анатолию Быкову и Дмитрию Панову, которых Нижнетагильский суд тоже отправил под домашний арест.
Напомним, что трое сотрудников полиции отдела №17 подозреваются в смерти Станислава Головко. Погибший несколько дней провел в ОП №17. Оттуда Головко с травмами был госпитализирован в ЦГБ №1, где и скончался, сообщает ИА «Все новости».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей