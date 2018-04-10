Подозреваемый в смерти Головко тагильчанин переведен обратно в СИЗО

Позднее также состоятся заседания об изменении меры пресечения другим подозреваемым в смерти Станислава Головко - Анатолию Быкову и Дмитрию Панову, которых Нижнетагильский суд тоже отправил под домашний арест.

Напомним, что трое сотрудников полиции отдела №17 подозреваются в смерти Станислава Головко. Погибший несколько дней провел в ОП №17. Оттуда Головко с травмами был госпитализирован в ЦГБ №1, где и скончался, сообщает ИА «Все новости».