Российские школьники должны будут посещать театр не менее трех раз в год

По мнению заместителя министра культуры РФ Александра Журавского, школьникам необходимо посещать театр не менее трех раз в год. Ходить ученики должны на постановки по классическим произведениям, которые проходят в школьной программе.

В тех небольших городах и поселках, где нет театров, дети смогут посмотреть спектакли на киноэкранах. Это стало возможным благодаря проекту «Театральная Россия», пояснил Журавский.

По словам замминистра, в 2018 году втрое увеличена сумма поддержки детских театров и составляет 700 млн рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».