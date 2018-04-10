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Новости Нижнего Тагила

Российские школьники должны будут посещать театр не менее трех раз в год

10 апреля 2018, 20:25Добавить новость
школьники,театр,спектакли,«Театральная Россия»,кинотеатры,Министерство культуры
Министерство культуры РФ предложило ввести для учащихся обязательное посещение театра в рамках школьной программы. По мнению заместителя министра культуры РФ Александра Журавского, школьникам необходимо посещать театр не менее трех раз в год. Ходить ученики должны на постановки по классическим произведениям, которые проходят в школьной программе.

В тех небольших городах и поселках, где нет театров, дети смогут посмотреть спектакли на киноэкранах. Это стало возможным благодаря проекту «Театральная Россия», пояснил Журавский.

По словам замминистра, в 2018 году втрое увеличена сумма поддержки детских театров и составляет 700 млн рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».
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