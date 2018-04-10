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Новости Нижнего Тагила

Сотрудница банка в Каменске-Уральском сядет на 4 года за хищение 10,6 млн рублей

10 апреля 2018, 09:30Добавить новость
банк,город,деньги,Свердловская область,суд,уголовное дело,Каменск-Уральский
В Каменске-Уральском к четырём годам лишения свободы приговорили сотрудницу банка за хищение 10,6 миллиона рублей.

В ходе расследования сыщики выяснили, что с 13 по 16 марта 2017 года старший кассир местного банка, имевшая доступ к хранилищу ценностей, частями похитила из сейфа крупную сумму денег – 10,6 миллиона рублей. Пропажа денежных средств обнаружилась после проведённой ревизии.

Подсудимая до оглашения приговора не признала себя виновной в совершении хищения денежных средств. Суд назначил ей 4 года лишения свободы, которые она проведёт в колонии общего режима.

Кроме того, с подсудимой будет взыскано 10,6 миллиона рублей в пользу банка. Поскольку женщина не признала себя виновной, возмещение причинённого ущерба на этапе расследования в пользу банка произведено не было, пояснили в прокуратуре Свердловской области.

Приговор суда в силу не вступил.

 
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