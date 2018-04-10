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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в смерти Головко тагильчанин переведен обратно в СИЗО

10 апреля 2018, 17:10Добавить новость
Нижний Тагил,свердловский областной суд,Станислав Головко,полицейские,домашний арест,сизо,подозреваемые
10 апреля областной суд удовлетворил апелляционную жалобу Екатерины Головко и отменил решение Нижнетагильского суда о домашнем аресте Егора Ялунина. Подозреваемого поместят обратно в СИЗО. Позднее также состоятся заседания об изменении меры пресечения другим подозреваемым в смерти Станислава Головко - Анатолию Быкову и Дмитрию Панову, которых Нижнетагильский суд тоже отправил под домашний арест.

Напомним, что трое сотрудников полиции отдела №17 подозреваются в смерти Станислава Головко. Погибший несколько дней провел в ОП №17. Оттуда Головко с травмами был госпитализирован в ЦГБ №1, где и скончался, сообщает ИА «Все новости».
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