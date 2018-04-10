Тагильская художница Наталья Кузнецова представила выставку своих рисунков (ФОТО)
10 апреля, 19:30Общество
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Персональная выставка тагильской художницы Натальи Кузнецовой под названием «Нарратив. Пространство путешествий» открылась в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильский график Наталья Кузнецова является членом Союза художников России, кандидатом педагогических наук, деканом факультета художественного образования НТГСПИ (ф) РГППУ и призером всероссийских и международных конкурсов.
Это уже третья персональная выставка Натальи. Однако в в Нижнетагильском музее изобразительных искусств она выставляется впервые.
На выставке представлено более 20 акварельных рисунков, созданных в период с 2012 по 2018 годы. На них собраны образы, возникшие во время или после путешествий, совершенных Натальей. С этими образами из Италии, Скандинавии, Болгарии и Англии художница и хочет поделится со зрителями.
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