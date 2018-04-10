Житель Полевского выплатил 1 млн рублей за моральный ущерб только после ареста мебели

Житель Полевского сменил 3 места работы и переписал дом и земельный участок на родственников, чтобы не выплачивать долг в 1 млн рублей за моральный ущерб.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и обязал выплатить 1 млн рублей матери погибшего. Но от выплат осужденный уклонялся. Как только исполнительный документ поступал в организации, где работал должник, он увольнялся, сменив таким образом 3 места работы.



Помимо этого, должник переписал на родственников дом и земельный участок. После признания сделки недействительной и ареста имущества (мебели и бытовой техники), мужчина погасил задолженность, сообщают «Вечерние Ведомости».



2056 должников Нижнего Тагила ограничены в праве выезда из РФ.