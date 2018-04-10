Жители Нижнего Тагила будут платить ресурсоснабжающим организациям напрямую

3 апреля президент Владимир Путин подписал новый федеральный закон, согласно которому собственники жилья могут напрямую заключать договора о поставке услуг ЖКХ с ресурсоснабжающими организациями. Также РСО получили право расторгать договора с управляющими компаниями, у которых имеется задолженность по оплате.



По информации пресс-службы Администрации Нижнего Тагила, в городе управляющие компании сами активно продвигают идею прямых расчётов с «ресурсниками». Специалисты в сфере ЖКХ считают, что от принятия нового закона выиграют и управляющие компании, и собственники жилья, и РСО.



Процесс приёма платежей станет более прозрачным, а расходование средств, потраченных на оплату услуг ЖКХ, будет проще проконтролировать.