Жители Нижнего Тагила будут платить ресурсоснабжающим организациям напрямую
10 апреля, 07:05Общество
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После принятия нового закона в Жилищный кодекс РФ внесены изменения, позволяющие собственникам жилья напрямую рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями. Теперь тагильчанам не нужен будет посредник в лице управляющей компании при оплате услуг ЖКХ.
Сюжеты: Нижний Тагил
3 апреля президент Владимир Путин подписал новый федеральный закон, согласно которому собственники жилья могут напрямую заключать договора о поставке услуг ЖКХ с ресурсоснабжающими организациями. Также РСО получили право расторгать договора с управляющими компаниями, у которых имеется задолженность по оплате.
По информации пресс-службы Администрации Нижнего Тагила, в городе управляющие компании сами активно продвигают идею прямых расчётов с «ресурсниками». Специалисты в сфере ЖКХ считают, что от принятия нового закона выиграют и управляющие компании, и собственники жилья, и РСО.
Процесс приёма платежей станет более прозрачным, а расходование средств, потраченных на оплату услуг ЖКХ, будет проще проконтролировать.
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