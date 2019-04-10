46% свердловчан слышали о существующих в России проектах саморазвития

Уровень информированности по данному вопросу увеличивается у респондентов с высшим образованием (52%). Среди граждан с неполным средним образованием лишь 21% слышали о таких проектах.

Количество желающих стать участниками в проекте по саморазвитию уменьшилось на 7% по сравнению с данными на декабрь 2018 года (57%).

Большая часть свердловчан, которые выразили желание принять участие в проекте по саморазвитию, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (75%). Среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет доля таких желающих составила 70%.

Также большинство жителей городов-миллиоников (59%) проявили заинтересованность в участии.