46% свердловчан слышали о существующих в России проектах саморазвития
46% опрошенных жителей Свердловской области владеют информацией о существующих в России проектах саморазвития, сообщает ВЦИОМ.
Уровень информированности по данному вопросу увеличивается у респондентов с высшим образованием (52%). Среди граждан с неполным средним образованием лишь 21% слышали о таких проектах.
Количество желающих стать участниками в проекте по саморазвитию уменьшилось на 7% по сравнению с данными на декабрь 2018 года (57%).
Большая часть свердловчан, которые выразили желание принять участие в проекте по саморазвитию, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (75%). Среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет доля таких желающих составила 70%.
Также большинство жителей городов-миллиоников (59%) проявили заинтересованность в участии.
76% участников опроса заявили о своем желании, чтобы их дети или внуки стали участниками одного из проектов «Россия — страна возможностей».