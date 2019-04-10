Бывший главный архитектор Нижнего Тагила попал в реестр коррупционеров

База данных коррупционеров, размещённая в Единой информационной системе, ведётся с начала 2018 года. В неё заносятся имена чиновников, уличённых в коррупции и иных дисциплинарных проступках.

Насколько я знаю, кадровая служба администрации должна была направить эту информацию, потому что уволили по этой статье. Я так понимаю, это было сделано в июле месяце 2018 года. Почему сейчас эта новость всплыла, я не знаю. Конечно, я расстроен, как это ещё прокомментировать,сказал Константин Никкель TagilCity.ru.

Экс-чиновник признался, что статья увольнения повлияла на его карьеру не лучшим образом.

Это уже повлияло достаточно негативно. Когда я уже не работал в администрации и пытался устроиться на новую должность, запись в трудовой действительно негативно повлияла и, я думаю, ещё повлияет,говорит Никкель.

Выйти из реестра коррупционеров можно только через пять лет со дня принятия акта либо по решению суда.