Бывший главный архитектор Нижнего Тагила попал в реестр коррупционеров
Экс-глава управления архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила Константин Никкель попал в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Бывший чиновник признался TagilCity.ru, что это доставляет ему немало трудностей в построении карьеры.
База данных коррупционеров, размещённая в Единой информационной системе, ведётся с начала 2018 года. В неё заносятся имена чиновников, уличённых в коррупции и иных дисциплинарных проступках.
Насколько я знаю, кадровая служба администрации должна была направить эту информацию, потому что уволили по этой статье. Я так понимаю, это было сделано в июле месяце 2018 года. Почему сейчас эта новость всплыла, я не знаю. Конечно, я расстроен, как это ещё прокомментировать,сказал Константин Никкель TagilCity.ru.
Экс-чиновник признался, что статья увольнения повлияла на его карьеру не лучшим образом.
Это уже повлияло достаточно негативно. Когда я уже не работал в администрации и пытался устроиться на новую должность, запись в трудовой действительно негативно повлияла и, я думаю, ещё повлияет,говорит Никкель.
Выйти из реестра коррупционеров можно только через пять лет со дня принятия акта либо по решению суда.
Напомним, Владислав Пинаев расторгнул трудовой договор с Константином Никкелем в связи с утратой доверия в июле прошлого года. Как писали СМИ со ссылкой на источники, чиновника подозревали в «неформальных взаимодействиях с застройщиками» и якобы имеющейся у него незадекларированной элитной недвижимостью. В марте и.о. главного архитектора мэрии Нижнего Тагила назначен пермяк Вадим Шуванов, в ближайшее время на вакантное место пройдет конкурс.