Екатеринбурженка подала в суд на детский сад из-за покусанного ребенка

Мама пятилетнего мальчика подала в суд на частный детский сад «Успешинка», расположенный на улице Белинского. Женщина сообщила, что сначала ее ребенок в детском саду получил травму на прогулке. Малыш ударился о спортивный снаряд, в результате чего на голове образовалась гематома, которая не проходила три месяца. Последствия травмы до конца не прошли до сих пор. Потом ее ребенка в этом же детском саду покусал сверстник.

Плата за детский сад составляет 16 тысяч рублей в месяц, плюс - первоначальный взнос в размере 20 тысяч рублей. По мнению женщины, за данную сумму она может рассчитывать на более тщательный присмотр за детьми. Ранее в группе, куда ходит мальчик, еще одному ребенку сверстник выбил зуб, этот же мальчик вылил на другого ребенка компот.

Отдать ребенка в муниципальный детский сад женщина не может, так как наблюдается нехватка мест и ей предлагают места в детских садах, достаточно удаленных от дома.

В детском саду пояснили, что мама ребенка настаивала на увольнении одного из сотрудников, а после того, как не добилась желаемого, обратилась в суд.