Екатеринбуржца будут судит за незаконный сбыт лекарства от гепатита С

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый приобрел через интернет у неустановленного лица лекарственные средства для лечения гепатита С. Препараты не были зарегистрированы на территории России, и обвиняемый знал об этом.

16 июля 2018 года мужчина, с целью получения прибыли, осознавая, чтобы сбыть незарегистрированных препаратов на территории России запрещен, предпринял попытку реализации товара. За 110 тысяч рублей он продал лекарство сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка.