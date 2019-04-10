Екатеринбуржца будут судит за незаконный сбыт лекарства от гепатита С
Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за незаконный сбыт лекарства от гепатита С, сообщает прокуратура Свердловской области.
По версии следствия, в 2018 году обвиняемый приобрел через интернет у неустановленного лица лекарственные средства для лечения гепатита С. Препараты не были зарегистрированы на территории России, и обвиняемый знал об этом.
16 июля 2018 года мужчина, с целью получения прибыли, осознавая, чтобы сбыть незарегистрированных препаратов на территории России запрещен, предпринял попытку реализации товара. За 110 тысяч рублей он продал лекарство сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка.
В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Материалы дела направлены в суд. Обвиняемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.