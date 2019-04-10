Экс-глава центра «Урал без наркотиков» стал главным наркологом УрФО
Сегодня, 13:01ОбществоФото: Урал без наркотиков
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Глава федерального Минздрава подписал приказ о назначении на должность главного нарколога региона экс-руководителя центра «Урал без наркотиков» Антона Поддубного, пишет интернет-издание ZNAK.
Назначенный на должность главного нарколога УрФО Антон Поддубный займется сбором информации о наркологической ситуации в регионе. Данные он должен передавать непосредственно в федеральный Минздрав. При этом, за Поддубным остается пост главврача Областной наркологической больницы.
Ранее Поддубный возглавлял реабилитационный центр «Урал без наркотиков», который в последующем был объединен с наркодиспансером Свердловской области, а Поддубный получил право возглавлять объединенную структуру.
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