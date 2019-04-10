Экс-глава центра «Урал без наркотиков» стал главным наркологом УрФО

Назначенный на должность главного нарколога УрФО Антон Поддубный займется сбором информации о наркологической ситуации в регионе. Данные он должен передавать непосредственно в федеральный Минздрав. При этом, за Поддубным остается пост главврача Областной наркологической больницы.