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Экс-глава центра «Урал без наркотиков» стал главным наркологом УрФО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-глава центра «Урал без наркотиков» стал главным наркологом УрФО

Сегодня, 13:01ОбществоФото: Урал без наркотиков
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