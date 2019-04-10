Горный университет объявил о начале сотрудничества с Лондонской биржей
Санкт-петербургский горный университет объявил о начале сотрудничества с Лондонской биржей в области оценки потенциала трудовых кадров профильных компаний. Сотрудничать организации будут в рамках деятельности Международного центра компетенций под эгидой ЮНЕСКО.
Делегация университета провела переговоры с руководителем департамента рынков первичного капитала Лондонской фондовой биржи Робертом Барнсом. Стороны отметили, что сегодня в оценке активов компаний истинный уровень стабильности бизнеса остается не до конца изученным. Так, практически не анализируется показатель, который отражает кадровый потенциал компании, сообщает forpost-sz.ru.
Ректор Горного университета Владимир Литвиненко считает, что сегодня знать кто и как будет повышать эффективность работы очень важно. Сотрудники вуза вместе с партнерами из Института материалов, минералов и горного дела разработали специальный механизм, который позволит определить кадровый потенциал.
Лондонская биржа разработкой очень заинтересовалась, поэтому Роберт Барнс предложил подписать меморандум, который закрепит сотрудничество с петербургским университетом. Церемония пройдет на Международном экономическом форуме в июне этого года.
Основная идея Горного университета заключается в том, чтобы только что получившие диплом молодые специалисты в течение двух лет числились стажерами в профильной компании. После этого они должны будут пройти аттестацию и получить статус профессионального инженера. Если все сложится успешно, то вчерашние выпускники попадут в национальный и международный реестры. Это не только приведет к повышению их личной конкурентоспособности, но и повысит конкурентоспособность компании, где они собираются работать. Сведения о всех аккредитованных профессионалах разместят на Лондонской бирже. Это и станет одним из показателей стабильности бизнеса.