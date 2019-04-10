Горный университет объявил о начале сотрудничества с Лондонской биржей

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко считает, что сегодня знать кто и как будет повышать эффективность работы очень важно. Сотрудники вуза вместе с партнерами из Института материалов, минералов и горного дела разработали специальный механизм, который позволит определить кадровый потенциал.

Основная идея Горного университета заключается в том, чтобы только что получившие диплом молодые специалисты в течение двух лет числились стажерами в профильной компании. После этого они должны будут пройти аттестацию и получить статус профессионального инженера. Если все сложится успешно, то вчерашние выпускники попадут в национальный и международный реестры. Это не только приведет к повышению их личной конкурентоспособности, но и повысит конкурентоспособность компании, где они собираются работать. Сведения о всех аккредитованных профессионалах разместят на Лондонской бирже. Это и станет одним из показателей стабильности бизнеса.