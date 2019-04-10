«Рифей» добился ликвидации несанкционированной свалки под Нижним Тагилом

Жалоба на скопление мусора поступила в сервис «Городской контроль» на официальном сайте города. Представители «Рифея» выехали на место и зафиксировали разбросанные коммунальные отходы объемом более одного кубического метра.

В адрес председателя садового некоммерческого товарищества представители регоператора направили уведомление с просьбой устранения свалки. На ликвидацию нарушения в соответствии с законодательством собственнику даются 30 дней, однако председатель устранил нарушение раньше намеченного срока.

После схода снега в городе и окрестностях оттаяли многочисленные прошлогодние навалы мусора. Сообщения о них мы получаем регулярно из разных источников. Региональный оператор регистрирует и последовательно проверяет каждый сигнал. В случае подтверждения данных, запускается процедура ликвидации, отметил директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.

По словам представителей «Рифея», выявление несанкционированных свалок ведется по сообщению не только жителей, но и средств массовой информации.

О выявленных нарушениях в сфере ТКО компания «Рифей» просит сообщать по телефону 8 800 250 32 42 или на электронную почту svalka-apo1@mail.ru.