Шойгу поручил решить проблему бездушия в работе с соцобеспечением военных

Сергей Шойгу отметил, что из-за формального отношения некоторых лиц к службе, прежде всего военкоматов, суды принимают решения, которые должны были принять сами военкоматы. Речь идет о вопросах денежных выплат военнослужащим и их семьям.

Министр привел пример, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего, аргументируя тем, что он якобы не является ветераном боевых действий.

Еще одним примером стали моряки спасательного буксира «Алтай», признанные участниками боевых действий, которым пришлось обратиться в суд, чтобы получить положенные им льготы.

Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство. Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в «тылу», отправить в более «горячие» места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах, заявил Шойгу.