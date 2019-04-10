Шойгу поручил решить проблему бездушия в работе с соцобеспечением военных
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу потребовал командующих и командиров всех уровней не допускать формализма и волокиты при решении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей, сообщают РИА Новости.
Сергей Шойгу отметил, что из-за формального отношения некоторых лиц к службе, прежде всего военкоматов, суды принимают решения, которые должны были принять сами военкоматы. Речь идет о вопросах денежных выплат военнослужащим и их семьям.
Министр привел пример, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего, аргументируя тем, что он якобы не является ветераном боевых действий.
Еще одним примером стали моряки спасательного буксира «Алтай», признанные участниками боевых действий, которым пришлось обратиться в суд, чтобы получить положенные им льготы.
Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство. Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в «тылу», отправить в более «горячие» места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах, заявил Шойгу.
Глава Минобороны отдал поручение первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом изучить каждый случай проявления бездушия должностных лиц военного ведомства и принять жесткие меры.