Суд по вырубке сквера ради храма состоится в Екатеринбурге 24 апреля

9 апреля состоялось предварительное заседание по данному вопросу, судебное разбирательство назначено на 24 апреля.

Напомним, что истцами выступают 20 активистов, которые намерены оспаривать решение о вырубке парка ради строительства храма святой Екатерины. По их мнению, решение мэрии Екатеринбурга идет вразрез правилам землепользования.