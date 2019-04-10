Суд по вырубке сквера ради храма состоится в Екатеринбурге 24 апреля
Сегодня, 09:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Активисты Екатеринбурга добились назначения слушания по делу о вырубке сквера ради строительства храма, сообщается в группе «Парки и скверы» в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
9 апреля состоялось предварительное заседание по данному вопросу, судебное разбирательство назначено на 24 апреля.
Напомним, что истцами выступают 20 активистов, которые намерены оспаривать решение о вырубке парка ради строительства храма святой Екатерины. По их мнению, решение мэрии Екатеринбурга идет вразрез правилам землепользования.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей