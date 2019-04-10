Свердловские общественники рассказали о борьбе с экстремизмом

Конференция проходила в Казахстане с 5 по 9 апреля. На форуме собрались более 300 экспертов из 10 стран мира. Обсуждались вопросы противодействия экстремизму и специфика этого явления, а также меры, принимаемые государствами по недопущению развития идеологии радикальных течений. Наряду с экспертами и учеными в конференции приняли участие государственные деятели, активисты, представители различных конфессий.