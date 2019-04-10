Свердловские общественники рассказали о борьбе с экстремизмом
Общественники из Свердловской области приняли участие в международной конференции по вопросам противодействия экстремизму, сообщает правительство региона.
Конференция проходила в Казахстане с 5 по 9 апреля. На форуме собрались более 300 экспертов из 10 стран мира. Обсуждались вопросы противодействия экстремизму и специфика этого явления, а также меры, принимаемые государствами по недопущению развития идеологии радикальных течений. Наряду с экспертами и учеными в конференции приняли участие государственные деятели, активисты, представители различных конфессий.
Возможность поделиться опытом получила также Свердловская область. Представители региона рассказали иностранным коллегам об успешно применяемых в Свердловской области методах профилактики идеологии терроризма и экстремизма среди осужденных, в том числе исповедующих ислам. Практический опыт Свердловской области вызвал интерес у участников конференции и получил положительную оценку. Некоторые из представителей делегаций сообщили о своем желании посетить регион для более тщательного изучения практической части вопроса.