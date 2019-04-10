«Тагилнефтепродукт» и «Вектор развития» нарушали пожарную безопасность

Установлено, что на станции Монзино представителями данных организаций осуществлялась погрузка и разгрузка опасных грузов без обеспечения пожарной безопасности прилегающих к железной дороге зданий и строений.

Руководителями предприятий не проводилась проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта, в структуре лицензиатов отсутствовало специализированное подразделение по ликвидации чрезвычайных ситуаций,сообщает надзорное ведомство.