«Тагилнефтепродукт» и «Вектор развития» нарушали пожарную безопасность
ООО «Тагилнефтепродукт» и ООО «Вектор развития» привлечены к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности, сообщает Нижнетагильская транспортная прокуратура.
Установлено, что на станции Монзино представителями данных организаций осуществлялась погрузка и разгрузка опасных грузов без обеспечения пожарной безопасности прилегающих к железной дороге зданий и строений.
Руководителями предприятий не проводилась проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта, в структуре лицензиатов отсутствовало специализированное подразделение по ликвидации чрезвычайных ситуаций,сообщает надзорное ведомство.
По ходатайству прокурора Арбитражный суд Свердловской области привлек предпринимателей к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации. ООО «Тагилнефтепродукт» и ООО «Вектор развития» оштрафованы на 30 тысяч рублей каждое.