Во взорвавшейся в Екатеринбурге квартире жил высокопоставленный следователь

По неподтвержденным данным, речь идет о 42-летнем подполковнике юстиции Егоре Медведевских. Есть версия, что в квартире взорвался аппарат для домашнего консервирования.

Проживающие в квартире пострадавшие граждане доставлены в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь. В ходе проверки следствием СКР будут проверены все возможные версии произошедшего и будет принято процессуальное решение относительно указанного происшествия, прокомментировал ситуацию Александр Шульга.