Во взорвавшейся в Екатеринбурге квартире жил высокопоставленный следователь
Сегодня, 16:35ОбществоФото: Е1
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В Екатеринбурге в квартире на улице Мехренцева, 46 проживал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области, об этом сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на собственный источник в СУ СКР.
Сюжеты: Екатеринбург
По неподтвержденным данным, речь идет о 42-летнем подполковнике юстиции Егоре Медведевских. Есть версия, что в квартире взорвался аппарат для домашнего консервирования.
Глава пресс-службы следственного комитета заявил, что по данному происшествию проводится проверка.
Проживающие в квартире пострадавшие граждане доставлены в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь. В ходе проверки следствием СКР будут проверены все возможные версии произошедшего и будет принято процессуальное решение относительно указанного происшествия, прокомментировал ситуацию Александр Шульга.
Напомним, в результате взрыва в квартире два человека получили ожоги 50% тела.
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