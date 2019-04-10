Вор-рецидивист ограбил торговый павильон в Екатеринбурге

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Житель Каменска-Уральского после освобождения из колонии не смог покончить с прошлым и через пару недель ограбил торговый павильон в Екатеринбурге. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей, сообщает Just Media.
Сюжеты: Екатеринбург
3 апреля подозреваемый приехал в Екатеринбург в гости к сестре, но, не обнаружив её дома, отправился в близлежащий торговый павильон. Войдя в доверие к продавцу и выждав момент, когда тот отвлечётся, мужчина вытащил из кассы 10 тыс. рублей и скрылся. Пропажу денег обнаружили только при сдаче кассы поздним вечером, в органы сообщили ближе к ночи.
8 апреля в Каменске-Уральском полиция задержала 27-летнего местного жителя, который сознался в преступлении. Правоохранители выяснили, что задержанный 19 февраля вышел из колонии, где отбывал срок за кражу. Теперь ему предъявили новое обвинение и возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
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