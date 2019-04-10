Вор-рецидивист ограбил торговый павильон в Екатеринбурге

3 апреля подозреваемый приехал в Екатеринбург в гости к сестре, но, не обнаружив её дома, отправился в близлежащий торговый павильон. Войдя в доверие к продавцу и выждав момент, когда тот отвлечётся, мужчина вытащил из кассы 10 тыс. рублей и скрылся. Пропажу денег обнаружили только при сдаче кассы поздним вечером, в органы сообщили ближе к ночи.