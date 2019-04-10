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Вор-рецидивист ограбил торговый павильон в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вор-рецидивист ограбил торговый павильон в Екатеринбурге

Вчера, 23:30ОбществоФото: екб.66.мвд.рф
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