Депутат гордумы Екатеринбурга бесплатно раздает маски продавцам
Сегодня, 09:54ОбществоФото: Скриншот видео Иры Овчинниковой
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В Екатеринбурге депутат гордумы Ира Овчинникова проехала по нескольким магазинам и раздала продавцам медицинские маски, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Городская дума столицы Урала организовала горячую линию, на которую могли обратиться работники, права которых нарушены. На линию поступило порядка 120 звонков, среди жалоб были сообщения о том, что продавцам не выдали средства защиты.
Овчинникова посетила эти торговые точки и выдала продавцам медицинские маски.
Напомним, с понедельника указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева части предприятий и организаций было разрешено работать во время режима строгой самоизоляции. По последним данным в регионе подтверждено 59 случаев заболевания коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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