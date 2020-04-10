Екатеринбурженка с полуторагодовалым ребенком не может вылететь с Бали из-за пандемии

Из-за закрытия авиасообщения девушка не может вернуться в Россию, при этом у нее заканчиваются деньги, и она не знает что делать дальше. На Бали она прилетела 8 марта и намеревалась вернуться домой в апреле.

На конец марта с Бали летали рейсы «Аэрофлота», однако билеты стоили от 50 до 333 тысяч рублей, отмечает свердловчанка. Сейчас она подала заявку на вылет, но пока рейсов в Россию нет.

Материальную поддержку девушка также получить не может, так как она оказывается только тем, у кого сгорели билеты. Свердловчанка не успела приобрести билет. Сейчас ей помогают родственники — высылают средства.

Напомним, с 20 марта Россия начала вывозить граждан страны из-за рубежа, за это время вернулись порядка 164 тысяч человек.