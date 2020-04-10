Екатеринбурженка с полуторагодовалым ребенком не может вылететь с Бали из-за пандемии
Сегодня, 11:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Туристка из Екатеринбурга оказалась на Бали с полуторагодовалым ребенком во время пандемии, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Из-за закрытия авиасообщения девушка не может вернуться в Россию, при этом у нее заканчиваются деньги, и она не знает что делать дальше. На Бали она прилетела 8 марта и намеревалась вернуться домой в апреле.
На конец марта с Бали летали рейсы «Аэрофлота», однако билеты стоили от 50 до 333 тысяч рублей, отмечает свердловчанка. Сейчас она подала заявку на вылет, но пока рейсов в Россию нет.
Материальную поддержку девушка также получить не может, так как она оказывается только тем, у кого сгорели билеты. Свердловчанка не успела приобрести билет. Сейчас ей помогают родственники — высылают средства.
Напомним, с 20 марта Россия начала вывозить граждан страны из-за рубежа, за это время вернулись порядка 164 тысяч человек.
Карта распространения коронавируса в России
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