Екатеринбуржец одолжил у знакомой Mini Cooper и тайно продал его
Вчера, 23:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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31-летний житель Екатеринбурга арестован по подозрению в продаже иномарки, принадлежащей его знакомой, пишет «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
В 2018 году мужчина помог женщине купить автомобиль Mini Cooper, который стоил 900 тысяч рублей. Женщина взяла для покупки кредит, и погасила часть суммы. Екатеринбурженке нужно было уехать в другой город, обвиняемый предложил оставить машину ему, что она и сделала. Когда она вернулась, то мужчина предложил оставить иномарку ему, пообещав, что будет платить кредит и подвозить при необходимости свою знакомую.
Через некоторое время платежи по кредиту прекратились, а задержанный перестал выходить на связь. Выяснилось, что в мае 2019 года он продал иномарку от имени владелицы машины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о растрате.
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