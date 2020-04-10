Екатеринбуржец одолжил у знакомой Mini Cooper и тайно продал его

В 2018 году мужчина помог женщине купить автомобиль Mini Cooper, который стоил 900 тысяч рублей. Женщина взяла для покупки кредит, и погасила часть суммы. Екатеринбурженке нужно было уехать в другой город, обвиняемый предложил оставить машину ему, что она и сделала. Когда она вернулась, то мужчина предложил оставить иномарку ему, пообещав, что будет платить кредит и подвозить при необходимости свою знакомую.