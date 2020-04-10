Эксперты представили рейтинг регионов РФ с наибольшим числом суицидов

Как пишет NEWS.ru, по информации Росстата, высокие показатели также отмечаются на Алтае (49,9 случая на 100 тысяч человек), Амурской области (28,6), Республике Бурятия (27,8) и Пермском крае (чуть более 27).

Но в некоторых регионах РФ люди редко добровольно оставляют жизнь. Преимущественно, это относится к Хабаровскому краю (0,5), Чечне (0,8), Северной Осетии (0,9), Рязанской (1,1) и Липецкой (1,1) областям.

Отмечается, что в феврале смерти в результате суицида вообще не регистрировали в Чукотском автономном округе, на Сахалине, в Камчатском крае и Республике Ингушетия.