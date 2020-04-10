Эксперты представили рейтинг регионов РФ с наибольшим числом суицидов
Самое большое количество смертей в результате самоубийств зарегистрировали в Ненецком автономном округе. В этом регионе на 100 тысяч населения зафиксировано 55,3 инцидента летального исхода.
Как пишет NEWS.ru, по информации Росстата, высокие показатели также отмечаются на Алтае (49,9 случая на 100 тысяч человек), Амурской области (28,6), Республике Бурятия (27,8) и Пермском крае (чуть более 27).
Но в некоторых регионах РФ люди редко добровольно оставляют жизнь. Преимущественно, это относится к Хабаровскому краю (0,5), Чечне (0,8), Северной Осетии (0,9), Рязанской (1,1) и Липецкой (1,1) областям.
Отмечается, что в феврале смерти в результате суицида вообще не регистрировали в Чукотском автономном округе, на Сахалине, в Камчатском крае и Республике Ингушетия.
Всего по РФ случаев самоубийств стало меньше. В феврале на 100 тысяч населения было зарегистрировано 10,19 таких инцидентов. На год раньше — 10,4, а по данным за февраль 2015 года — 15,7.