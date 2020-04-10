Лишь 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

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По итогам тестовой проверки иммунитет к коронавирусу был выявлен лишь у 3% россиян. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Коммерсант».
Сюжеты: Коронавирус
Попова пояснила, что результат вполне ожидаем — тестирование не должно выявить наличие иммунитета у большинства людей. Также она рассказала, что пока неизвестно формирует ли иммунитет бессимптомное или транзисторное носительство.
По словам Анны Поповой, после того, как тест-систему зарегистрируют, ее испытают на медицинских работниках. Система сейчас тестировалась на женщинах, которые сопровождают поезд «Сапсан». Предполагалось, что они контактировали с наибольшим числом зараженных. Оказалось, что среди них иммунитет всего у 3%.
Карта распространения коронавируса в России
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