Лишь 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Попова пояснила, что результат вполне ожидаем — тестирование не должно выявить наличие иммунитета у большинства людей. Также она рассказала, что пока неизвестно формирует ли иммунитет бессимптомное или транзисторное носительство.

По словам Анны Поповой, после того, как тест-систему зарегистрируют, ее испытают на медицинских работниках. Система сейчас тестировалась на женщинах, которые сопровождают поезд «Сапсан». Предполагалось, что они контактировали с наибольшим числом зараженных. Оказалось, что среди них иммунитет всего у 3%.