Получить диплом не выходя из дома: дистанционное обучение от УИПК «21-й век»

Нами проведена масштабная работа над сайтом дистанционного обучения и мы рады сообщить вам, что работаем в прежнем режиме удалённо. Руководство УИПК «21-й век» вывело всех своих сотрудников на дистанционную работу, сохранив рабочие места и заработную плату,рассказал представитель учебного центра.

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Преимущества дистанционного образования:

Его стоимость намного ниже

Вы получите полноценный документ об образовании (диплом/свидетельство и ТД)

Вы проведёте время с пользой, находясь на карантине

Это инвестиции в свое будущее и свою карьеру

Направления, по которым можно получить образование, не выходя из дома:

Повар

Пекарь

Кондитер

Младший воспитатель

Педагогика и психология в дошкольном образовании

Бухгалтерский и налоговый учет

Специалист в сфере закупок

Организация перевозок и управление на транспорте

Менеджмент охраны труда

Государственное и муниципальное управление

Программы повышения квалификации для преподавателей

Охрана труда (40 часов), Пожарно-технический минимум (16 часов), оказание первой доврачебной помощи (16 часов)

Кроме того, в УИПК «21 век» есть краткие курсы, актуальные в настоящее время:

Организация дистанционного обучения для учителей

Организация дистанционной работы для руководителей

Психологические тренинги

Позаботьтесь о своем будущем! Пишите нам в соцсетях и звоните, наши менеджеры помогут подобрать программу обучения, подходящую именно Вам. Инвестируйте в карьерный рост на «вынужденных выходных», а коллектив УИПК «21-й век» вам в этом поможет!

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