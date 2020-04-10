Получить диплом не выходя из дома: дистанционное обучение от УИПК «21-й век»
Введённый режим самоизоляции ударил по большинству различных предприятий. И образовательная среда не исключение. Руководство УИПК «21-й век» вывело всех своих сотрудников на дистанционную работу, сохранив рабочие места и заработную плату.
Нами проведена масштабная работа над сайтом дистанционного обучения и мы рады сообщить вам, что работаем в прежнем режиме удалённо. Руководство УИПК «21-й век» вывело всех своих сотрудников на дистанционную работу, сохранив рабочие места и заработную плату,рассказал представитель учебного центра.
Преимущества дистанционного образования:
- Его стоимость намного ниже
- Вы получите полноценный документ об образовании (диплом/свидетельство и ТД)
- Вы проведёте время с пользой, находясь на карантине
- Это инвестиции в свое будущее и свою карьеру
Направления, по которым можно получить образование, не выходя из дома:
- Повар
- Пекарь
- Кондитер
- Младший воспитатель
- Педагогика и психология в дошкольном образовании
- Бухгалтерский и налоговый учет
- Специалист в сфере закупок
- Организация перевозок и управление на транспорте
- Менеджмент охраны труда
- Государственное и муниципальное управление
- Программы повышения квалификации для преподавателей
- Охрана труда (40 часов), Пожарно-технический минимум (16 часов), оказание первой доврачебной помощи (16 часов)
Кроме того, в УИПК «21 век» есть краткие курсы, актуальные в настоящее время:
- Организация дистанционного обучения для учителей
- Организация дистанционной работы для руководителей
- Психологические тренинги
Позаботьтесь о своем будущем! Пишите нам в соцсетях и звоните, наши менеджеры помогут подобрать программу обучения, подходящую именно Вам. Инвестируйте в карьерный рост на «вынужденных выходных», а коллектив УИПК «21-й век» вам в этом поможет!
Контакты:
Тел. 8-800-30-21-8-21 (звонок бесплатный).
Сайт: http://uipk.ru/
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Размещено в рамках акции поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии #бизнесвместе