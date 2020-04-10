Правительство поддержало предложение ЕР о расширении кредитных каникул для ипотеки

«Мы усилим поддержку тем, кто взял кредит на приобретение жилья. Я подписал постановление об этом. Мы повысили уровень займов, в пределах которого заемщику будет доступно временно приостановить выполнение своих обязательств перед кредитной организацией по ипотеке», — приводит слова Мишустина портал ER.ru.

Кроме этого, Мишустин добавил, что документом учитывается специфика различных сегментов рынка ипотеки, так как цены на жилье в разных областях России различаются.

«Так, для Москвы, где стоимость недвижимости самая дорогая, предельная сумма будет составлять 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в ДФО, соответственно, три миллиона рублей, а для других субъектов РФ — два миллиона рублей. Эти цифры нами были получены на основе анализа объективной рыночной информации по ипотеке за прошедшие два года», — уточнил премьер-министр.

Также Мишустин подчеркнул, что для большей части населения жилье выступает долгосрочной дорогостоящей инвестицией. «И временные трудности, обусловленные распространением коронавируса, не должны стать препятствием для их планов по покупке квартиры или дома. Слишком много усилий и труда жители страны вкладывают в это приобретение», — пояснил он, и выразил убежденность, что это такого рода решение окажет поддержку большей части тех, кто выплачивает ипотеку.