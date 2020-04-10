Приехавшим в Свердловскую область из Москвы рекомендуют находится на самоизоляции
Сегодня, 20:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Всем гражданам, прибывшим в Свердловскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, рекомендуется в течение двух недель находится на самоизоляции, сообщает Роспотребнадзор.
Сюжеты: Коронавирус
Другими словами, граждане должны соблюдать режим самоизоляции как и те, кто прибыл из-за границы.
Кроме того, при обнаружении симптомов ОРВИ, рекомендуется вызвать врача на дом.
По последним данным в Свердловской области зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них два случая заражения произошли внутри страны. Предполагается, что заражение произошло в Москве, так как оба гражданина прибыли из командировки оттуда.
Карта распространения коронавируса в России
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