Приехавшим в Свердловскую область из Москвы рекомендуют находится на самоизоляции

Другими словами, граждане должны соблюдать режим самоизоляции как и те, кто прибыл из-за границы.

Кроме того, при обнаружении симптомов ОРВИ, рекомендуется вызвать врача на дом.

По последним данным в Свердловской области зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них два случая заражения произошли внутри страны. Предполагается, что заражение произошло в Москве, так как оба гражданина прибыли из командировки оттуда.