Свердловским пенсионерам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер посоветовал тем, кто собирается в предстоящие выходные отправиться на дачу, воздержаться от поездок. Вегнер напомнил, что людям старше 65 лет запрещается покидать жилье. Также депутат пояснил, что автомобили есть не у всех, и пенсионерам придется воспользоваться общественным транспортом, где риск заражения коронавирусом возрастет.