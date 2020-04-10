Свердловским пенсионерам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 20:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутаты напомнили, что за нарушение режима самоизоляции свердловским пенсионерам, которые собираются на дачи и в сады, грозят штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей, пишет Ура.ру.
Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер посоветовал тем, кто собирается в предстоящие выходные отправиться на дачу, воздержаться от поездок. Вегнер напомнил, что людям старше 65 лет запрещается покидать жилье. Также депутат пояснил, что автомобили есть не у всех, и пенсионерам придется воспользоваться общественным транспортом, где риск заражения коронавирусом возрастет.
Коллегу поддержали председатель комитета Заксобрания по соцполитике Вячеслав Погудин и депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Будем разъяснять людям, убеждать их и поднимать проблему поездок пенсионеров в сады на областном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, пояснил Погудин.
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