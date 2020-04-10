В Екатеринбурге полицейские нашли женщину, бросившую своего ребенка в ТЦ
Сегодня, 19:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскали молодую женщину, которая в ночь на 9 апреля оставила грудного ребенка охраннику ТЦ «Антей» и скрылась, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, сегодня, 10 апреля, женщину нашли сотрудники угрозыска отдела полиции № 7 в одном из скверов города. Свой поступок она объяснила тем, что ей с ребенком не куда было идти.
Сeйчас с ней рабoтают. По итoгам начaвшейся прoверки будeт принятo обoснованное решeние. Ребeнок дoставлен в бoльницу и нaходится пoд присмотрoм врачей,отметил Горелых.
В Екатеринбурге девушка оставила грудного ребенка охраннику ТРЦ и скрылась
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