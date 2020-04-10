В Екатеринбурге полицейские нашли женщину, бросившую своего ребенка в ТЦ

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, сегодня, 10 апреля, женщину нашли сотрудники угрозыска отдела полиции № 7 в одном из скверов города. Свой поступок она объяснила тем, что ей с ребенком не куда было идти.