В Екатеринбурге с поезда сняли 6 человек из-за женщины с подозрением на коронавирус
Сегодня, 15:36ОбществоФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 10 апреля в Екатеринбурге шесть человек сняли с поезда из-за пассажирки, у которой заподозрили коронавирус, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Сообщается, что во время следования поезда женщине стало плохо. На станцию были вызваны медики, пассажирке диагностировали инсульт. Она была доставлена в городскую больницу, все произошло в Кирове. А когда поезд проезжал Пермь сообщили, что у женщины заподозрили коронавирус. В Екатеринбурге контактировавших с ней пассажиров сняли с поезда и госпитализировали в 40-ю больницу, где лечатся граждане с коронавирусом.
Напомним, в Свердловской области подтвержден 61 случай коронавируса. Один из заболевших — в Нижнем Тагиле.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей