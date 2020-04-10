В Екатеринбурге с поезда сняли 6 человек из-за женщины с подозрением на коронавирус

Сообщается, что во время следования поезда женщине стало плохо. На станцию были вызваны медики, пассажирке диагностировали инсульт. Она была доставлена в городскую больницу, все произошло в Кирове. А когда поезд проезжал Пермь сообщили, что у женщины заподозрили коронавирус. В Екатеринбурге контактировавших с ней пассажиров сняли с поезда и госпитализировали в 40-ю больницу, где лечатся граждане с коронавирусом.